Inizia male Follia di Enrico Letta sugli immigrati | Salvini lo massacra | è subito rissa al governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Ufficiale:è il nuovo segretario del Pd. È stato infatti eletto all'assemblea nazionale del partito dove era l'unico candidato. Eletto con 860 voti a favore (2 i no e 4 gli astenuti). E nel suo discorso, l'ex premier ha spiegato che avrebbe voluto una donna al suo posto e che "non serve un nuovo segretario, ma un nuovo partito". Insomma, parole pesanti contro un Pd eternamente in crisi di identità e perennemente dilaniato dalla guerra tra correnti. Ma sono bastati pochi minuti delsegretario per aprire una polemica nel. Già, perché tra le priorità elencate dal democratico, ecco rispuntare lo ius soli, ossia la cittadinanza automatica per glinati in Italia, un vecchio pallino del Pd.ha definito lo ius soli "una norma di civiltà". E a ...