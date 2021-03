Infortunio Dybala, fine del cavario: spunta la data del rientro (Di domenica 14 marzo 2021) Infortunio Dybala – Stagione maledetta per la Joya. Paulo Dybala praticamente mai a disposizione per Andrea Pirlo. Infatti solo 10 presenze per il numero 10 che manca terribilmente a questa squadra. Dopo la lesione al ginocchio rimediata contro il Sassuolo a gennaio, non si è più rivisto in campo. Quella che sarebbe dovuta essere una assenza solamente per un paio di settimane, adesso si sta trasformando in un calvario per il giocatore. Che ogni volta che è vicino al rientro deve puntualmente rimandarlo al futuro, non avendo superato il fastidio al ginocchio. Ma sempre essere arrivata la luce in fondo al tunnel. Infortunio Dybala, ecco la data del rientri “Speriamo di averlo dopo la sosta” sono state le parole di Pirlo in conferenza stampa. Dunque nemmeno per i prossimi ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 14 marzo 2021)– Stagione maledetta per la Joya. Paulopraticamente mai a disposizione per Andrea Pirlo. Infatti solo 10 presenze per il numero 10 che manca terribilmente a questa squadra. Dopo la lesione al ginocchio rimediata contro il Sassuolo a gennaio, non si è più rivisto in campo. Quella che sarebbe dovuta essere una assenza solamente per un paio di settimane, adesso si sta trasformando in un calvario per il giocatore. Che ogni volta che è vicino aldeve puntualmente rimandarlo al futuro, non avendo superato il fastidio al ginocchio. Ma sempre essere arrivata la luce in fondo al tunnel., ecco ladel rientri “Speriamo di averlo dopo la sosta” sono state le parole di Pirlo in conferenza stampa. Dunque nemmeno per i prossimi ...

Advertising

M0r068 : @akajakaajak @_Furiaceca Dybala ha un infortunio al collaterlale sx da gennaio, come fai a dire che è traumatico (p… - MondoBN : INFORTUNI, La speranza è di rivedere Dybala nel derby - EmanueleVena : @AntonioCorsa “Lo capisca prima lui”: ok, ma negli ultimi 70 giorni quante occasioni VERE ha avuto per riposare, vi… - giustiziereX : @NoireButterfly_ cr7 al real mmm boh, non saprei, secondo me no, forse più al psg, al city. che vada via però ne so… - Vincenz96004611 : RT @VlnN94: Su Dybala parla il campo, al primo anno in cui è stato spesso assente per infortunio (almeno me lo auguro sia infortunio)... -1… -