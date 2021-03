Infarto post-vaccino, l’esperto cardiologo suggerisce una soluzione: “Fare prima il test sierologico” (Di domenica 14 marzo 2021) I casi di decesso dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid, specialmente il siero AstraZeneca, stanno facendo molto discutere. L’AIFA ha già provveduto a precisare che non sembra esserci alcun nesso tra le morti e la vaccinazione, e che le reazioni avverse rappresentano una percentuale estremamente bassa. Inoltre, nel 93,6% dei casi in cui si sono verificate reazioni avverse sono stati registrati sintomi lievi, come mal di testa, dolori muscolari, nausea e febbre. LEGGI ANCHE => “Nessun nesso fra morti e vaccini”: Astrazeneca, facciamo chiarezza Tuttavia, c’è anche chi prova a dare una spiegazione scientifica ad un eventuale Infarto subito dopo aver ricevuto il vaccino. Dagospia ha intervistato il professor Fabrizio Salvucci, stimato chirurgo cardiologo e Direttore Sanitario ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 marzo 2021) I casi di decesso dopo la somministrazione delanti-Covid, specialmente il siero AstraZeneca, stanno facendo molto discutere. L’AIFA ha già provveduto a precisare che non sembra esserci alcun nesso tra le morti e la vaccinazione, e che le reazioni avverse rappresentano una percentuale estremamente bassa. Inoltre, nel 93,6% dei casi in cui si sono verificate reazioni avverse sono stati registrati sintomi lievi, come mal dia, dolori muscolari, nausea e febbre. LEGGI ANCHE => “Nessun nesso fra morti e vaccini”: Astrazeneca, facciamo chiarezza Tuttavia, c’è anche chi prova a dare una spiegazione scientifica ad un eventualesubito dopo aver ricevuto il. Dagospia ha intervistato il professor Fabrizio Salvucci, stimato chirurgoe Direttore Sanitario ...

Advertising

zazoomblog : Infarto post-vaccino l’esperto cardiologo suggerisce una soluzione: “Fare prima il test sierologico” - #Infarto… - AntiUEAntiEuro : RT @WCostituzione: Mio padre, che voleva vaccinarsi e non voleva saperne di leggere controinformazione sui vaccini, mi ha mandato un messag… - AquileDel : RT @WCostituzione: Mio padre, che voleva vaccinarsi e non voleva saperne di leggere controinformazione sui vaccini, mi ha mandato un messag… - toni08061963 : RT @WCostituzione: Mio padre, che voleva vaccinarsi e non voleva saperne di leggere controinformazione sui vaccini, mi ha mandato un messag… - GraalTruth : RT @WCostituzione: Mio padre, che voleva vaccinarsi e non voleva saperne di leggere controinformazione sui vaccini, mi ha mandato un messag… -