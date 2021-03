Incidente mortale sulla Roma Fiumicino: travolto sull’A91, era sceso per recuperare i soldi volati via (Di domenica 14 marzo 2021) Un uomo di 56 anni è stato travolto sull’A91 mentre si trovava nel bel mezzo della carreggiata: ma perché era uscito dall’auto? Stava raccogliendo dei soldi che gli erano volati dal finestrino: questo il retroscena choc emerso dalle prime indagini. Erano da poco passate le 13 quando sulla strada che collega l’aeroporto di Fiumicino alla Capitale, in prossimità dello svincolo di Magliana, si è consumato il sinistro. Il 56enne era alla guida di una Opel Corsa quando improvvisamente ha accostato ed è sceso dall’auto per recuperare le banconote volate lungo la carreggiata. L’uomo però, per raccogliere i soldi ha invaso la carreggiata ed è diventato un ostacolo inaspettato per chiunque. Leggi anche: Roma, come nei film: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) Un uomo di 56 anni è statomentre si trovava nel bel mezzo della carreggiata: ma perché era uscito dall’auto? Stava raccogliendo deiche gli eranodal finestrino: questo il retroscena choc emerso dalle prime indagini. Erano da poco passate le 13 quandostrada che collega l’aeroporto dialla Capitale, in prossimità dello svincolo di Magliana, si è consumato il sinistro. Il 56enne era alla guida di una Opel Corsa quando improvvisamente ha accostato ed èdall’auto perle banconote volate lungo la carreggiata. L’uomo però, per raccogliere iha invaso la carreggiata ed è diventato un ostacolo inaspettato per chiunque. Leggi anche:, come nei film: ...

