(Di domenica 14 marzo 2021) Paura a Roma per unall'di. Qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile ild'ingresso, in viale Regina Elena, ed ha appiccato l', per poi ...

Advertising

lucainge_tweet : Incendio forse doloso distrugge torrefazione e fabbrica di capsule nel napoletano - Missgemmaparis : RT @leggoit: #Roma, #incendio doloso all'Istituto Superiore di Sanità: il portone dato alle fiamme - lukealb : RT @leggoit: #Roma, #incendio doloso all'Istituto Superiore di Sanità: il portone dato alle fiamme - Blackea85595366 : RT @leggoit: #Roma, #incendio doloso all'Istituto Superiore di Sanità: il portone dato alle fiamme - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma, #incendio doloso all'Istituto Superiore di Sanità: il portone dato alle fiamme -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio doloso

Brescia Oggi

Paura a Roma per unall' Istituto Superiore di Sanità . Qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile il portone d'ingresso, in viale Regina Elena, ed ha appiccato l', per poi fuggire. Leggi anche >...Per fortuna l'innesco dell'non ha raggiunto la zona impregnata di carburante: le fiamme sono state soffocate tempestivamente dai vigili del fuoco di Brescia che hanno evitato il peggio. (...)...Paura a Roma per un incendio doloso all'Istituto Superiore di Sanità. Qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile il portone d'ingresso, in viale Regina Elena, ed ha appiccato l'incendio, per poi ...Il rogo, doloso, è stato appiccato, secondo le prime indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma. L'incendio è scoppiato intorno alle 20 e è stato spento da una pattuglie dei ...