In Germania primo voto regionale verso le politiche (senza Merkel) (Di domenica 14 marzo 2021) Comincia oggi in due lander la lunga tornata elettorale che si chiuderà il 26 settembre con le politiche. Le prime, dopo 16 anni, senza la cancelliera alla guida della Cdu. Favoriti nei sondaggi ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 marzo 2021) Comincia oggi in due lander la lunga tornata elettorale che si chiuderà il 26 settembre con le. Le prime, dopo 16 anni,la cancelliera alla guida della Cdu. Favoriti nei sondaggi ...

Advertising

mariobianchi18 : Il #14marzo 1990, dopo la caduta del muro di Berlino, primo incontro per riunificare la #Germania, cosa che avverrà… - LaCiuraRaffaele : @ezechiela66 Il primo ritardo di Pfizer fu per aprire una fabbrica in Germania e produrre di più,diamogli tempo hanno fatto un miracolo. - Eve1216 : Nando, [Mar 14, 2021 at 10:56] La Germania si è desta. Stoccarda, polizia e manifestanti sono in forze oggi per pro… - lacucinaverde : Scommettiamo? Entro primo trimestre2022 Germania fuori UE dando colpa agli altri paesi... - Sudestonlineit : E' in uscita il libro di Lorenzo Annese 'Vita da Gastarbeiter', nel quale l'autore racconta la sua vita in Germania… -