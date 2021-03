Impresa Napoli | Milan a - 9 dall' Inter Si infiamma la corsa Champions

Advertising

Ilsbanca San Siro, imponendosi sul Milan 1 - 0 con un gol di Politano all'inizio della ripresa, e riapre del tutto la lotta per la Champions. Ora, escludendo l'Inter, ci sono cinque squadre in ...Già nel primo tempo è stato ilad avere le occasioni migliori, in entrambe le occasioni con ... Ottime le prove in mediana di Fabian e Demme, ma ècomplessa stilare una graduatoria dei ...Gli azzurri vincono a Milano contro la squadra di Pioli grazie ad un gol al 49’ di Matteo Politano. Agganciata la Roma in classifica.Il Napoli è chiamato a fare l'impresa a San Siro contro un Milan in forma se vuole ancora sperare di agganciare il treno per la Champions League. Il grande ex Gattuso, per farlo, si ...