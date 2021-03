Impianto per il trattamento di percolato, Di Leo (Lega): "A Trani la logica del profitto sta a sinistra" (Di domenica 14 marzo 2021) Leggo alcuni commenti di un consigliere comunale di maggioranza il quale afferma che l'Impianto di trattamento del percolato sarà a servizio di altre discariche e che produrrà guadagni. Comincia ad ... Leggi su traniviva (Di domenica 14 marzo 2021) Leggo alcuni commenti di un consigliere comunale di maggioranza il quale afferma che l'didelsarà a servizio di altre discariche e che produrrà guadagni. Comincia ad ...

Advertising

maspiar : RT @fabiospes1: #impianto di trattamento #rifiuti sostenitrice della cazzata #rifiutizero come se si potessero dissolvere per magia. Caro… - fracapone59 : RT @fabiospes1: #impianto di trattamento #rifiuti sostenitrice della cazzata #rifiutizero come se si potessero dissolvere per magia. Caro… - CBises : RT @fabiospes1: #impianto di trattamento #rifiuti sostenitrice della cazzata #rifiutizero come se si potessero dissolvere per magia. Caro… - EnerRinn : RT @Qualenergiait: FV domestico: #obblighi dei proprietari per sostituzione moduli o potenziamento impianto - maurizioi : RT @Qualenergiait: FV domestico: #obblighi dei proprietari per sostituzione moduli o potenziamento impianto -