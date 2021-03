Ilaria Capua si è vaccinata in Florida: "Oggi è un bel giorno" (Di domenica 14 marzo 2021) Today is a good day. #VaccinationDay#InLine@UFpic.twitter.com/LIwUgWF3zP— Ilaria Capua (@IlariaCapua) March 13, 2021 “Oggi è un bel giorno”. Poche parole accompagnano i tweet in cui Ilaria Capua racconta la sua vaccinazione. Le immagini parlano da sole: un sorriso smagliante e le foto dell’organizzazione dell’hub vaccinale in cui l’immunologa ha ricevuto il vaccino. Ilaria Capua, infatti, si trova attualmente in Florida dove ha ricevuto la dose di vaccino. La dottoressa ha raccontato passo passo la sua esperienza non dimenticando di postare le donne che l’hanno vaccinata e sottolineando che “bisogna supportarsi”. Dopo aver postato le immagini della sua vaccinazione, ha mostrato ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) Today is a good day. #VaccinationDay#InLine@UFpic.twitter.com/LIwUgWF3zP—(@) March 13, 2021 “è un bel”. Poche parole accompagnano i tweet in cuiracconta la sua vaccinazione. Le immagini parlano da sole: un sorriso smagliante e le foto dell’organizzazione dell’hub vaccinale in cui l’immunologa ha ricevuto il vaccino., infatti, si trova attualmente indove ha ricevuto la dose di vaccino. La dottoressa ha raccontato passo passo la sua esperienza non dimenticando di postare le donne che l’hannoe sottolineando che “bisogna supportarsi”. Dopo aver postato le immagini della sua vaccinazione, ha mostrato ...

Advertising

fanpage : Ilaria Capua ha ricevuto il #vaccino anti Covid - Adnkronos : #Covid, Ilaria Capua si vaccina: 'Oggi un bel giorno' - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Si tratta di stare fermi per altri due mesi. Poi arriverà la bella stagione' (VIDEO) - alcinx : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua si è vaccinata in Florida: 'Oggi è un bel giorno' - HuffPostItalia : Ilaria Capua si è vaccinata in Florida: 'Oggi è un bel giorno' -