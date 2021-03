Il volo tarda | perde la laurea del figlio Ryanair costretta a risarcire il papà

(Di domenica 14 marzo 2021) Tiziana Paolocci L'aereo era decollato con 12 ore di ritardo. I giudici: "Danno morale" Attendeva quel giorno con emozione indescrivibile. Aveva sopportato per anni di stare lontano dale, per assecondare i suoi desideri, gli aveva consentito di andare a studiare a Milano. Ma quando il suo ragazzo ha finalmente raggiunto il traguardo tanto agognato, ladopo aver dato tutti gli esami, lui non c'era per colpa di un ritardo aereo. E ora il giudice di pace del Tribunale di Bari, Marilia Binelli, ha condannato la compagnia aereaDac ai danni economici e morali a un genitore del brindisino, che nel 2019 non aveva potuto assistere alla seduta didelal Politecnico di Milano a causa di un ritardo di 12 ore del...

"Ha perso un momento irripetibile della vita". Ryanair condannata dal giudice di pace a pagare 500 euro per danni moraliIl 10 settembre del 2019 il padre del laureando sarebbe dovuto partire da Bari alle 6.30 conFR4659 direzione Bergamo. Ilperò è partito solo alle 19.17 dello stesso giorno con 12 ore di ...