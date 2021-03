Il volo Bari-Bergamo ritarda di 12 ore, Ryanair condannata a risarcire un padre che non è riuscito ad assistere alla seduta di laurea del figlio (Di domenica 14 marzo 2021) La compagnia aerea Ryanair è stata condannata a un risarcimento di oltre mille euro, più precisamente 1131 euro, per non aver permesso a un padre di assistere alla seduta di laurea del figlio. L’uomo era partito dall’aeroporto barese su un volo della compagnia Ryanair con destinazione Bergamo, ma il volo ebbe un ritardo di 12 ore che non consentì al padre di assistere alla laurea del figlio. L’aereo, invece di partire alle 6,30, partì in realtà alle 19.17. L’episodio avvenne nel 2019. Dopo quasi due anni di causa è arrivata la sentenza del tribunale con la quale il papà ha avuto ... Leggi su baritalianews (Di domenica 14 marzo 2021) La compagnia aereaè stataa un risarcimento di oltre mille euro, più precisamente 1131 euro, per non aver permesso a undididel. L’uomo era partito dall’aeroporto barese su undella compagniacon destinazione, ma ilebbe un ritardo di 12 ore che non consentì aldidel. L’aereo, invece di partire alle 6,30, partì in realtà alle 19.17. L’episodio avvenne nel 2019. Dopo quasi due anni di causa è arrivata la sentenza del tribunale con la quale il papà ha avuto ...

