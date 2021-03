Il testo del decreto 13 marzo 2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Il testo del nuovo decreto 13 marzo 2021 n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” è stato pubblicato sul sito del governo e sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto 13 marzo entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione e contiene le nuove misure anti-Covid che dureranno fino a dopo Pasqua. Il testo del decreto legge 13 marzo 2021 Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 tutte le regioni passeranno in zona arancione (quindi saranno chiusi bar, ristoranti); il 3, il 4 e il 5 aprile tutta l’Italia sarà in zona rossa (non si potrà uscire di casa: sarà il lockdown totale in Italia). La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Ildel nuovo13n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” è stato pubblicato sul sito del governo e sulla Gazzetta Ufficiale. Il13entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione e contiene le nuove misure anti-Covid che dureranno fino a dopo Pasqua. Ildellegge 13Dal 15al 2 aprile e il 6 tutte le regioni passeranno in zona arancione (quindi saranno chiusi bar, ristoranti); il 3, il 4 e il 5 aprile tutta l’Italia sarà in zona rossa (non si potrà uscire di casa: sarà il lockdown totale in Italia). La ...

Advertising

borghi_claudio : @fesx87 Un decreto prima va letto, poi, al contrario del DPCM, si può modificare in parlamento e poi si vota. ovvio… - AlessLongo : 'diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che… - Palazzo_Chigi : Qui il testo integrale del videomessaggio del Presidente Draghi in occasione della web conference promossa dalla Mi… - giovanniall : RT @VeltroniWalter: Voglio ringraziare @ilfoglio_it per aver pubblicato, oggi, il testo del discorso del Lingotto. - xmmagic : RT @petricvre: la polizia del twitter ogni volta che scopre l’esistenza di un suo testo: -