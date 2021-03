IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 21 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di domenica 14 marzo 2021)de Ildi21: Begoña ha gettato Manuela dalle scale della Villa e, quando la crede morta, decide di chiamare i soccorsi. Marta tuttavia si accorge che la donna è ancora viva e contatta il Dottor Clemente. Sta di fatto che la prognosi lascia pensare che Manuela potrebbe non risvegliarsi. Sbattendo le palpebre, ora Raimundo può comunicare con tutti. Don Filiberto insinua che possa essere stato Tomas a salvare Alicia dall’attentato. In effetti il giovane conosceva bene i piani degli Arcangeli… Hipolito torna dalla Punta del Descalabro con il fiore sbagliato. Dolores a quel punto lo manda di nuovo a rischiare la vita, pur di avere il fiore che a suo dire è necessario per curare la piccola Belen. Emilia non ha detto la verità e Marcela se ne ...