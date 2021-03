Advertising

TodayEuropa : #Attualità #Network Il ristorante musulmano salvato dagli ebrei dopo l'attacco terrorista -

'È davvero incredibile quello che hanno fatto', ha detto Ismet Tekin , il proprietario del. 'Lo hanno fatto per solidarietà, per dimostrare che siamo insieme, che stando uniti possiamo ...... a luglio 2016, avvenne l'attacco più grave contro la Holey Artisan Bakery, un notoe ...istigato l'omicidio attraverso un post di Facebook dicendo che era un Farz o un must per un...Questa volta se ne parla in Svizzera dove, con un referendum, gli elettori si sono espressi a favore dell'iniziativa di vietare il burqa e il niqab e in generale di coprirsi completamente il viso per ...La Svizzera mette al bando burqa e niqab nei luoghi pubblici. Vince il sì al divieto, seppur risicato, con il 51,2% contro il 48,8% dei no, nel referendum indetto per vietare qualsiasi tipo di copertu ...