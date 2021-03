Il raid anti-Is di Haftar. Diplomatici al giuramento del governo per evitare scherzi (Di domenica 14 marzo 2021) Le forze che rispondono agli ordini del signore della guerra dell’Est libico, Khalifa Haftar, hanno condotto un raid contro lo Stato Islamico a Ubari, nel sud del paese. Ubari si trova sulla direttrice sud di Tripoli, non distante dal confine nigerino e algerino, e vicino a al campo petrolifero El Feel gestito da Eni. L’operazione (che si è svolta oggi, domenica 14 marzo, all’alba) è stata condotta dalle unità del 116esimo Battaglione e dalla Katiba al-Asifa, la Storm Division, una sorta di forze speciali Haftariane. Il blitz, lanciato da Sabha, ha portato all’arresto di due uomini e una donna, trovati in un edificio insieme a diverso materiale (fucili da assalto, munizioni e sistemi esplosivi). L’Is in Libia è ancora una minaccia che striscia nelle aree remote meridionali del Paese, dopo che nel 2015 sulla costa, a Sirte, aveva ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Le forze che rispondono agli ordini del signore della guerra dell’Est libico, Khalifa, hanno condotto uncontro lo Stato Islamico a Ubari, nel sud del paese. Ubari si trova sulla direttrice sud di Tripoli, non distante dal confine nigerino e algerino, e vicino a al campo petrolifero El Feel gestito da Eni. L’operazione (che si è svolta oggi, domenica 14 marzo, all’alba) è stata condotta dalle unità del 116esimo Battaglione e dalla Katiba al-Asifa, la Storm Division, una sorta di forze specialiiane. Il blitz, lanciato da Sabha, ha portato all’arresto di due uomini e una donna, trovati in un edificio insieme a diverso materiale (fucili da assalto, munizioni e sistemi esplosivi). L’Is in Libia è ancora una minaccia che striscia nelle aree remote meridionali del Paese, dopo che nel 2015 sulla costa, a Sirte, aveva ...

