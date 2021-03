Il pronostico di Molde-Granada | ritorno degli ottavi di Europa League

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 14 marzo 2021) Giovedì 18 marzo rimarranno solo le migliori 8 in corsa per vincere l’. Infatti per quella data sono in programma le gare didi finale. I norvegesi delospiteranno gli spagnoli del, cercando di ribaltare il risultato dell’andata. Per entrambe sarebbe una qualificazione storica e dunque non si risparmieranno per nulla al Mondo. Di seguito ildi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRA ALLA PARTITA? I padroni di casa devono fare un’impresa per passare il turno dopo il KO della partita di andata. Infatti il, in casa, ha superato gli avversari per 2-0, con un successo che vale davvero tanto in chiave qualificazione. La gara di ...