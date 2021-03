Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca

Leggi su agi

(Di domenica 14 marzo 2021) AGI - A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l'eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della regione, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale delladelper i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. E' stata subito convocata la Commissionese sulla farmaco-vigilanza per l'attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. Si riunirà nel pomeriggio. "Si tratta - specifica l'assessore alla Sanità della regione ...