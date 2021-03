Il piano: 500 mila vaccinazioni al giorno L’80% degli italiani entro settembre (Di domenica 14 marzo 2021) Il piano del Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. I pilastri: distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e incremento delle somministrazioni giornaliere. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 14 marzo 2021) Ildel Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. I pilastri: distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e incremento delle somministrazioni giornaliere.

Advertising

lorepregliasco : Le proiezioni nel piano vaccinale del governo. 500 mila vaccinazioni al giorno a metà aprile, copertura del 60% de… - HuffPostItalia : Già 3.500 aziende pronte ad aderire al piano Figliuolo - Agenzia_Ansa : L'obiettivo è ambizioso: vaccinare l'80% degli italiani entro fine settembre, arrivando a somministrare 500 mila do… - niccobiancalani : RT @OGiannino: 500 mila vaccinati/giorno e 80% italiani vaccinati in 6 mesi con massimo ricorso di tutte le strutture e reti esistenti in I… - Lux_Aurea : RT @OGiannino: 500 mila vaccinati/giorno e 80% italiani vaccinati in 6 mesi con massimo ricorso di tutte le strutture e reti esistenti in I… -