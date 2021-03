“Il pianista”: stasera in TV la storia vera del musicista ebreo Szpilman (Di domenica 14 marzo 2021) Sono tanti i film sull’occupazione tedesca in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale, e fra quelli che sono rimasti scolpiti nell’immaginario collettivo c’è sicuramente “Il pianista”, pellicola di Roman Polanski tratta dalla storia vera di W?adys?aw Szpilman. In questo film il regista polacco ci racconta con una verità sconvolgente la storia di un pianista ebreo, lo stesso Szpilman, costretto a cambiare completamente la sua vita dopo l’avvento nazista nella città di Varsavia. L’uomo è costretto a vivere nel ghetto ebreo che nasce nella città, mentre la sua famiglia viene completamente deportata. In seguito si vede costretto scappare dal ghetto e dai nazisti, in una continua lotta per la sopravvivenza. Fino alla liberazione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Sono tanti i film sull’occupazione tedesca in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale, e fra quelli che sono rimasti scolpiti nell’immaginario collettivo c’è sicuramente “Il”, pellicola di Roman Polanski tratta dalladi W?adys?aw. In questo film il regista polacco ci racconta con una verità sconvolgente ladi un, lo stesso, costretto a cambiare completamente la sua vita dopo l’avvento nazista nella città di Varsavia. L’uomo è costretto a vivere nel ghettoche nasce nella città, mentre la sua famiglia viene completamente deportata. In seguito si vede costretto scappare dal ghetto e dai nazisti, in una continua lotta per la sopravvivenza. Fino alla liberazione di ...

