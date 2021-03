Il pianista | Adrien Brody vendette la sua casa e la sua auto per il ruolo | ecco perché

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 15 marzo 2021)decise di fare molti sacrifici personali come vendere la suae la suaprima dell'inizio delle riprese de Il, su richiesta di Roman Pola?ski, regista de Il, si esercitò con il pianoforte per quattro ore al giorno fino a quando non diventò capace di suonare Chopin alla perfezione senza dover ricorrere all'utilizzo di una controfigura, ma questo non è tutto: l'attore decise di fare anche molti sacrifici personali come vendere la suae la suasentiva che l'unico modo per interpretare autenticamente un uomo che aveva perso tutto era spogliarsi di ogni cosa, di tutto ciò che possedeva ed è precisamente quello che ha fatto, lasciando la ...