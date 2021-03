Il Parma risorge e batte 2-0 una stanca Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021)(ITALPRESS) – Il, pieno di energie,2-0 laal ‘Tardinì e trova tre punti fondamentali nella corsa per la salvezza. Giallorossi stanchi, dopo l'Europa League, e acciaccati (out Mkhitaryan, Veretout, Zaniolo e Smalling). Dopo un brivido iniziale, per un inserimento di Pellegrini risolto con un suo tiro alto (e un check del Var per un possibile fallo da rigore), iltrova il vantaggio al primo tiro in porta: Man viene favorito da un lancio da dietro che trova impreparata la difesa giallorossa e serve l'assist in mezzo per Mihaila, che di controbalzo non sbaglia ePau Lopez per l'1-0. Lareagisce con veemenza ma i padroni di casa si difendono con ordine e intensità, e non lasciano chiare occasioni da gol agli avversari. Il primo tiro ...