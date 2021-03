Il Papa: 'La salvezza dell'umanità passa per il ripensamento di un nuovo modello di sviluppo' (Di domenica 14 marzo 2021) Le riflessioni che il Pontefice affida a un libro intervista con il vaticanista della Stampa. Alla base del pensiero di Francesco c'è una constatazione, 'il mondo non sarà più come prima', dunque ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 marzo 2021) Le riflessioni che il Pontefice affida a un libro intervista con il vaticanistaa Stampa. Alla base del pensiero di Francesco c'è una constatazione, 'il mondo non sarà più come prima', dunque ...

Advertising

Pontifex_it : Se Dio ama così tanto da donarci sé stesso, anche la Chiesa ha questa missione: non è inviata a giudicare, ma ad ac… - RaiNews : 'La via per la salvezza dell'umanità passa attraverso il ripensamento di un nuovo modello di sviluppo', afferma il… - vaticannews_it : #12marzo Chi crede in Cristo non conosce disperazione. Nella III predica di #Quaresima, il cardinale si sofferma in… - iorio79 : RT @Pontifex_it: Se Dio ama così tanto da donarci sé stesso, anche la Chiesa ha questa missione: non è inviata a giudicare, ma ad accoglier… - paoloterrinoni2 : RT @Pontifex_it: Se Dio ama così tanto da donarci sé stesso, anche la Chiesa ha questa missione: non è inviata a giudicare, ma ad accoglier… -