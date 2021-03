Il Nuovo Piano vaccinale da 500 mila dosi al giorno, con alcune incognite (Di domenica 14 marzo 2021) È stato presentato il Nuovo Piano vaccinale che ha lo scopo di arrivare a fine settembre con la popolazione immunizzata dal Covid. Un netto cambio di passo segnato dall'arrivo del Nuovo commissario straordinario per l'emergenza il Generale Francesco Paolo Figliuolo che ha assicurato che entro la fine dell'estate tutta la popolazione che lo vorrà sarà vaccinata raggiungendo quindi l'80% della popolazione e con questo l'immunità di gregge. Per arrivare a questo la campagna vaccinale prevede come le dosi di vaccino somministrate dovranno essere più che raddoppiate rispetto ad oggi passando dalle circa 200mila attuali a 500mila dosi al giorno. Il Nuovo Piano conta di aumentare il personale ... Leggi su panorama (Di domenica 14 marzo 2021) È stato presentato ilche ha lo scopo di arrivare a fine settembre con la popolazione immunizzata dal Covid. Un netto cambio di passo segnato dall'arrivo delcommissario straordinario per l'emergenza il Generale Francesco Paolo Figliuolo che ha assicurato che entro la fine dell'estate tutta la popolazione che lo vorrà sarà vaccinata raggiungendo quindi l'80% della popolazione e con questo l'immunità di gregge. Per arrivare a questo la campagnaprevede come ledi vaccino somministrate dovranno essere più che raddoppiate rispetto ad oggi passando dalle circa 200attuali a 500al. Ilconta di aumentare il personale ...

Vaccini Covid Italia, il nuovo piano: 80% di immunizzati entro settembre

Nuovo decreto: cosa cambia davvero da lunedì 15 marzo fino a Pasqua nell'Italia zona rossa e arancione Cancellata la zona gialla: tutte le regioni sono divise tra zona rossa e zona arancione. Spostamenti tra regioni, seconde cose (anche fuori regione), congiunti, visite, bar, ristoranti, negozi, sport: ...

