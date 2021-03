Il Napoli vince e si rilancia in zona Champions: Milan ko ma che polemiche nel finale (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Un gol di Matteo Politano fa volare il Napoli che batte il Milan 1-0 nel posticipo della 27/a giornata del campionato di serie A giocata a San Siro. Il Napoli si conferma un vero e proprio tabù per il Milan che tra le mura amiche, in campionato, non trova il successo contro i partenopei da quasi sette anni (ultima volta 14 dicembre 2014). Primo tempo piuttosto bloccato con il Napoli che fa la partita e il Milan che si chiude per poi ripartire sfruttando i buchi difensivi dei partenopei. Ma le occasioni più importanti sono tutte degli ospiti che più volte impegnano Donnarumma nel primo quarto d’ora. Prima la parata su un tiro di Insigne deviato dalla difesa rossonera, poi una grande risposta su un tentativo in area di Zielinski. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutio – Un gol di Matteo Politano fa volare ilche batte il1-0 nel posticipo della 27/a giornata del campionato di serie A giocata a San Siro. Ilsi conferma un vero e proprio tabù per ilche tra le mura amiche, in campionato, non trova il successo contro i partenopei da quasi sette anni (ultima volta 14 dicembre 2014). Primo tempo piuttosto bloccato con ilche fa la partita e ilche si chiude per poi ripartire sfruttando i buchi difensivi dei partenopei. Ma le occasioni più importanti sono tutte degli ospiti che più volte impegnano Donnarumma nel primo quarto d’ora. Prima la parata su un tiro di Insigne deviato dalla difesa rossonera, poi una grande risposta su un tentativo in area di Zielinski. ...

