Il medico risponde: Che cos’è l’obesità, complicanze, prevenzione e cura (Di domenica 14 marzo 2021) “Il medico risponde” Che cos’è l’obesità, complicanze, prevenzione e cura DOMANDA Dottore buonasera, sono Vittoria una affezionata lettrice del giornale Sbircia la Notizia Magazine, posso farle qualche domanda? Mi dice per favore che cos’è l’obesità, le cause che la favoriscono, la sua evoluzione, le complicazioni, come trattarla e prevenirla. Quale specialità medica tratta questa patologia? Ho sentito parlare di un “cervello dello stomaco” che cos’è? Se possibile mi dia una spiegazione globale per cortesia. Mi può mandare le risposte anche sulla mia mail, grazie tante. Buona serata.Vittoria C. RISPOSTA A cura del Dr. Ferdinando Martinez ATTENZIONE: "Le informazioni contenute in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) “Il” CheDOMANDA Dottore buonasera, sono Vittoria una affezionata lettrice del giornale Sbircia la Notizia Magazine, posso farle qualche domanda? Mi dice per favore che, le cause che la favoriscono, la sua evoluzione, le complicazioni, come trattarla e prevenirla. Quale specialità medica tratta questa patologia? Ho sentito parlare di un “cervello dello stomaco” che? Se possibile mi dia una spiegazione globale per cortesia. Mi può mandare le risposte anche sulla mia mail, grazie tante. Buona serata.Vittoria C. RISPOSTA Adel Dr. Ferdinando Martinez ATTENZIONE: "Le informazioni contenute in ...

jacopo_tozzi : @petunianelsole Come in guerra anche nella pandemia gli eroi sono pochi, i più invece sono vigliacchi come il mio m… - ChiaraBonvini : @Fabio_Galletti @Tramonti_e_albe Credo non sia problema del medico,ogni caso di Vaccino per la meningite di tipoB o… - guidoics : @RobertoMammini @Tramonti_e_albe segue avviso di garanzia e le serve un avvocato. gli eventi avversi sono una certe… - carstairsjem : Non vi dico che strana sensazione è rimanere in attesa che ti venga il COVID perché siamo nel weekend e il medico di base non risponde. - robydigi : @AlessandroFusi9 @_smpdr Ma come? Mi risponde lei e non il suo medico a cui ho inviato un cordialissimo invito? -