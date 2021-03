Il Gladiatore: Ridley Scott girerà il secondo capitolo del film premio Oscar (Di domenica 14 marzo 2021) Ridley Scott ultimamente sta facendo discutere molto riguardo le sue prossime produzioni, e tra gli annunci più attesi c'è sicuramente il sequel de Il Gladiatore. Per la primissima volta avevamo avuto notizia del secondo capitolo del film premio Oscar nel lontano 2018, da allora niente aggiornamenti riguardo l'avvio della produzione. Uscirà il secondo capitolo de Il Gladiatore? Ecco cosa sappiamo del film di Ridley Scott Il regista sta attualmente lavorando a due pellicole: House of Gucci con Adam Driver e Lady Gaga e Kitbag con Joaquin Phoenix. Quando potremo saperne di più sul nuovo film de Il Gladiatore? Rivedremo ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 marzo 2021)ultimamente sta facendo discutere molto riguardo le sue prossime produzioni, e tra gli annunci più attesi c'è sicuramente il sequel de Il. Per la primissima volta avevamo avuto notizia deldelnel lontano 2018, da allora niente aggiornamenti riguardo l'avvio della produzione. Uscirà ilde Il? Ecco cosa sappiamo deldiIl regista sta attualmente lavorando a due pellicole: House of Gucci con Adam Driver e Lady Gaga e Kitbag con Joaquin Phoenix. Quando potremo saperne di più sul nuovode Il? Rivedremo ...

