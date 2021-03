Il giorno di Letta, la vittoria della sinistra dc (Di domenica 14 marzo 2021) E’ il giorno di Letta, ed è un bel giorno: per il Pd, per il Paese. Enrico è una persona seria, davvero. Ha qualche anno meno di me, ma la generazione dc è quella. Abbiamo fatto assieme la scissione del Ppi, da fronti opposti. Era già il migliore di noi, per unanime riconoscimento. Ha avuto una grande carriera dopo la Dc, ma la avrebbe avuta uguale vivente mamma Dc. E sono sicuro che gli sarebbe piaciuta di più. Enrico è un vero democristiano, a tutto tondo. Ma la sua sfida è adesso e qui: nel Pd, il partito che ha contribuito a fondare con le scelte ispirate nel bugigattolo dell’Arel dal suo mentore, il mitico, intelligentissimo e permalosissimo Nino Andreatta. Al vecchio Nino, e al suo portasilenzi Enrico Letta, si debbono le grandi scelte della sinistra dc degli anni novanta: ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) E’ ildi, ed è un bel: per il Pd, per il Paese. Enrico è una persona seria, davvero. Ha qualche anno meno di me, ma la generazione dc è quella. Abbiamo fatto assieme la scissione del Ppi, da fronti opposti. Era già il migliore di noi, per unanime riconoscimento. Ha avuto una grande carriera dopo la Dc, ma la avrebbe avuta uguale vivente mamma Dc. E sono sicuro che gli sarebbe piaciuta di più. Enrico è un vero democristiano, a tutto tondo. Ma la sua sfida è adesso e qui: nel Pd, il partito che ha contribuito a fondare con le scelte ispirate nel bugigattolo dell’Arel dal suo mentore, il mitico, intelligentissimo e permalosissimo Nino Andreatta. Al vecchio Nino, e al suo portasilenzi Enrico, si debbono le grandi sceltedc degli anni novanta: ...

