Il giornale di Travaglio è diventato “Il Conte quotidiano”: l’ex premier paragonato a Obama (Di domenica 14 marzo 2021) Era il 2019 e da una velina del Foglio uscivano i primi retroscena di un giornale, il Fatto quotidiano che si preparava ad asservire completamente la sua linea tra le stelle. Le cronache riportavano giornalisti in “rivolta” per la linea del direttore Travaglio, accusandolo di aver perso la terzietà e di essere troppo vicino al M5s e a Conte. La rivolta dei redattori contro la linea di Travaglio su Conte Rivolta profetica che non trova stupore oggi, ne siamo tutti ben consci. Una ribellione dei redattori che allora avrebbero consegnato all’amministrazione e a Travaglio un documento sindacale in cui si criticava la linea editoriale pro M5s e oggi riecheggia nella prima pagina del nuovo mensile targato Travaglio: Fq Millenium in cui l’agiografia ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 marzo 2021) Era il 2019 e da una velina del Foglio uscivano i primi retroscena di un, il Fattoche si preparava ad asservire completamente la sua linea tra le stelle. Le cronache riportavano giornalisti in “rivolta” per la linea del direttore, accusandolo di aver perso la terzietà e di essere troppo vicino al M5s e a. La rivolta dei redattori contro la linea disuRivolta profetica che non trova stupore oggi, ne siamo tutti ben consci. Una ribellione dei redattori che allora avrebbero consegnato all’amministrazione e aun documento sindacale in cui si criticava la linea editoriale pro M5s e oggi riecheggia nella prima pagina del nuovo mensile targato: Fq Millenium in cui l’agiografia ...

