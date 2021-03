Il Covid si porta via Raoul?Casadei Il ricordo dell’attrice Daniela D’Aragona

(Di domenica 14 marzo 2021) di Monica De Santis Il mondo della musica e dello spettacolo piange un’altra illustre vittima del, Raoul Casadei, il re del liscio, è morto all’età di 83 all’Ospedale Bufalini di Cesena per complicazioni legate al-19. Casadei è stato maestro elementare per 17 anni e si appassiona alla musica a 16 anni, quando suo zio Secondo gli regala una chitarra. Alla fine degli anni ’50, inizia a partecipare agli spettacoli dell’Orchestra Casadei. Suo zio decide di rinominare la sua formazione Orchestra Secondo e Raoul Casadei. Ed è anche grazie a lui che in Italia comincia a diffondersi il liscio, fino ad arrivare al boom degli ‘Anni 70. Tra le canzoni più note, ‘Simpatia’, ‘La mazurka di periferia’, ‘Romagna e Sangiovese’, ‘Romagna Capitale’, ‘Tavola grande’. L’Orchestra Casadei partecipa al Festivalbar (1973), esordisce a di Sanremo (1974) e a Un ...

