“Il Covid corre veloce e mio figlio Alfonso ne ha più bisogno di me. Chiedo di cedere il mio vaccino a lui” (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Innanzitutto grazie di cuore per aver accolto l’invito dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e dato, in questo modo, a noi tutti la possibilità di accedere alla campagna vaccinale Covid-19”. Inizia così la lettera che il giornalista Andrea Festa, residente a Venticano, ha inviato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Ho atteso con ansia, sin dal primo momento, questo giorno convinto, come sono, che la vaccinazione sia l’unico rimedio contro il Coronavirus che, nel frattempo, continua a mietere vittime correndo veloce verso la fase tre. Nonostante le emozioni ed i sentimenti di gioia che hanno accompagnato la ricezione della comunicazione inviatami dall’Ordine campano, tuttavia, sono costretto a rinunciare al vaccino”. “La ragione è semplice: sono il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Innanzitutto grazie di cuore per aver accolto l’invito dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e dato, in questo modo, a noi tutti la possibilità di acalla campagna vaccinale-19”. Inizia così la lettera che il giornalista Andrea Festa, residente a Venticano, ha inviato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Ho atteso con ansia, sin dal primo momento, questo giorno convinto, come sono, che la vaccinazione sia l’unico rimedio contro il Coronavirus che, nel frattempo, continua a mietere vittimendoverso la fase tre. Nonostante le emozioni ed i sentimenti di gioia che hanno accompagnato la ricezione della comunicazione inviatami dall’Ordine campano, tuttavia, sono costretto a rinunciare al”. “La ragione è semplice: sono il ...

