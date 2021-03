Il cortometraggio “Martino” in onda su Antenna Sicilia sul Canale 10

(Di domenica 14 marzo 2021) Il, del giovane regista salernitano Luigi Di Domenico, verrà trasmesso in secserata il 13 marzo alle ore 22:20 sulla principale emittente televisivana,, che vanta una media di circa 800.000 mila contatti giornalieri, all’interno del programma televisivo Cinema in TV, rassegna dei migliori cortometraggi d’autore. Luigi Di Domenico raggiunge un altro traguardo importante con la sua opera prima. Dopo i diversi premi ottenuti come “miglior”, menzioni speciali, più di 25 selezioni internazionali in posti come Las Vegas, Cipro, India e Nigeria, il prestigioso Premio Roberto Rossellini all’interno della meravigliosa cornice della Costiera Amalfitana, la distribuzione nazionale su Rai Play e Rai Cinema Channel, ...

Il cortometraggio, del giovane regista salernitano Luigi Di Domenico, verrà trasmesso in seconda serata il 13 marzo alle ore 22:20 sulla principale emittente televisiva siciliana, Antenna Sicilia,