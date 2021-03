Il Corriere inserisce Fonseca tra i candidati per la panchina del Napoli per il post Gattuso (Di domenica 14 marzo 2021) Il Corriere della Sera inserisce anche il nome di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, tra i candidati per la panchina del Napoli per il post Gattuso. In un pezzo in cui si affronta il tema della partita di stasera tra Napoli e Milan a San Siro, Carlos Passerini scrive che il destino di Gattuso è già tracciato: andrà via a fine stagione. E fa l’elenco dei candidati per la sua successione. Oltre ai nomi già noti, ovvero quelli di Benitez, Sarri, Juric e Spalletti, ecco anche quello del tecnico giallorosso. “Gattuso stasera va in cerca del colpaccio. Che però non cambierà il suo destino: con De Laurentiis è rottura totale, a maggio sarà addio, questa è solo una tregua. I ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Ildella Seraanche il nome di Paulo, allenatore della Roma, tra iper ladelper il. In un pezzo in cui si affronta il tema della partita di stasera trae Milan a San Siro, Carlos Passerini scrive che il destino diè già tracciato: andrà via a fine stagione. E fa l’elenco deiper la sua successione. Oltre ai nomi già noti, ovvero quelli di Benitez, Sarri, Juric e Spalletti, ecco anche quello del tecnico giallorosso. “stasera va in cerca del colpaccio. Che però non cambierà il suo destino: con De Laurentiis è rottura totale, a maggio sarà addio, questa è solo una tregua. I ...

