Il caso di Ambrogio Crespi | il teatro dell’assurdo che mette in scena la tragedia giudiziaria italiana

(Di domenica 14 marzo 2021) di Antonio Coniglio e Sabrina Renna, del Consiglio direttivo di Nessuno tocchi Caino Batte la pendola e tutti rimaniamo in silenzio. È un silenzio, fragoroso, assordante, come nel momento delle consacrazioni. La pendola ha battuto diciassette colpi, ma la moglie dirà che sono le tre e, sono le tre, proprio perché la pendola ha battuto diciassette colpi. Che senso ha tutto ciò? È la grandezza del: nessuna connessione tra quello che la gente fa e quello che pensa, tra realtà e finzione. Se però la pendola batte diciassette volte nel vissuto di un uomo e i giudici dicono, in tre gradi di giudizio, che sono comunque le tre, qualcosa non va. Perché non c’è logica, consequenzialità; manca il logos, il ragionamento. Se l’accertamento della verità giudiziale diventa la “cantatrice calva” di Eugène Ionesco, se la pendola batte “x” e la ...

... mai riducibile a categorie, per raggiungere l' λθεια , la verità che si svela, signori giudici, come Edipo, saremmo costretti ad accecarci! Il processo ad......, in sostanza, Milano come momento di connessione tra l'Europa continentale e la sua proiezione mediterranea. Siamo, sentiamoci "autorizzati a pensare", come ci ha ricordato in Sant', ...di Antonio Coniglio e Sabrina Renna, del Consiglio direttivo di Nessuno tocchi CainoBatte la pendola e tutti rimaniamo in silenzio. È un silenzio, fragoroso, assordante, come nel momento ...