Il caso dei magistrati che hanno già la dose. La reazione di De Rhao (Di domenica 14 marzo 2021) Ignazio Riccio Venti giudici appartenenti alla Dna sarebbero riusciti a ottenere la somministrazione della dose dell'antidoto contro il Covid. Scoppia il caso La Regione Lazio, a differenza della Sicilia, non ha inserito i magistrati tra le categorie a rischio, le quali, in maniera prioritaria, hanno diritto a ricevere la vaccinazione anti Covid-19. Eppure, come riporta il quotidiano Il Messaggero, venti giudici appartenenti alla Direzione nazionale antimafia sarebbero riusciti a ottenere la somministrazione della dose di vaccino equiparando la loro struttura a quella delle forze dell'ordine, che rientrano di diritto tra le categorie protette. L'episodio non è passato inosservato e rischia di avere importanti strascichi, dato che il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De ...

