Il caso dei magistrati che hanno già la dose. La reazione di De Raho (Di domenica 14 marzo 2021) Ignazio Riccio Venti giudici appartenenti alla Dna sarebbero riusciti a ottenere la somministrazione della dose dell’antidoto contro il Covid. Scoppia la polemica La Regione Lazio, a differenza della Sicilia, non ha inserito i magistrati tra le categorie a rischio, le quali, in maniera prioritaria, hanno diritto a ricevere la vaccinazione anti Covid-19. Eppure, come riporta il quotidiano Il Messaggero, venti giudici appartenenti alla Direzione nazionale antimafia sarebbero riusciti a ottenere la somministrazione della dose di vaccino equiparando la loro struttura a quella delle forze dell’ordine, che rientrano di diritto tra le categorie protette. L’episodio non è passato inosservato e rischia di avere importanti strascichi, dato che il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Ignazio Riccio Venti giudici appartenenti alla Dna sarebbero riusciti a ottenere la somministrazione delladell’antidoto contro il Covid. Scoppia la polemica La Regione Lazio, a differenza della Sicilia, non ha inserito itra le categorie a rischio, le quali, in maniera prioritaria,diritto a ricevere la vaccinazione anti Covid-19. Eppure, come riporta il quotidiano Il Messaggero, venti giudici appartenenti alla Direzione nazionale antimafia sarebbero riusciti a ottenere la somministrazione delladi vaccino equiparando la loro struttura a quella delle forze dell’ordine, che rientrano di diritto tra le categorie protette. L’episodio non è passato inosservato e rischia di avere importanti strascichi, dato che il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De ...

borghi_claudio : Nel caso qualcuno non avesse ancora capito non sono d'accordo sulla #zonarossa, penso che i lockdown non servano, p… - fattoquotidiano : Sicilia, il caso dei vaccini alle persone indicate dal sindaco della Lega: “In lista 25 persone, la metà è stata ri… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Italia alla rovescia, 7 mesi dopo il caso dei 2mila politici finti poveri, l’Authority sanziona l’I… - Lorenzo24790071 : @borghi_claudio @PazuDaemon @ST09972061 @Justice50344904 Maggioranza dei ministri ? Perché se questo il caso potete… - sincityraddors : RT @zorpoppini: Per chiarire la confusione di Tommaso ci tenevo a dire che non a caso ratte, viperelle e nutrie sono tre animali orribili:… -

Ultime Notizie dalla rete : caso dei Siria, Asma Assad indagata in Gran Bretagna: rischia di perdere la cittadinanza Leggi anche In Germania il processo ai gerarchi di Assad accusati di tortura Il caso contro Assad ... Inoltre è notizia di qualche settimana fa che un gerarca dei servizi segreti siriani è stato ...

Una cascata di ceci e un ricordo ...che il virus fosse soltanto un'esagerazione dei media. 'Tra domani e dopodomani. Appena sapremo qualcosa la richiameremo. Intanto mi raccomando, non esca di casa ed eviti qualsiasi contatto. In caso ...

Il caso dei magistrati che hanno già la dose. La reazione di De Rhao il Giornale L’idea di Grado e Lignano: immunizzare gli operatori per salvare la stagione LIGNANO. Un accesso preferenziale al vaccino per quanti sono impegnati d’estate nelle località balneari friulane. È questo l’appello che gli amministratori della città di Lignano Sabbiadoro rivolgono ...

Prorogato fino al 9 aprile il bando per gli affitti GUASTALLA. È stata prorogata la scadenza per presentare la domanda per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (bando affitto 2021). La nuova data di scaden ...

Leggi anche In Germania il processo ai gerarchi di Assad accusati di tortura Ilcontro Assad ... Inoltre è notizia di qualche settimana fa che un gerarcaservizi segreti siriani è stato ......che il virus fosse soltanto un'esagerazionemedia. 'Tra domani e dopodomani. Appena sapremo qualcosa la richiameremo. Intanto mi raccomando, non esca di casa ed eviti qualsiasi contatto. In...LIGNANO. Un accesso preferenziale al vaccino per quanti sono impegnati d’estate nelle località balneari friulane. È questo l’appello che gli amministratori della città di Lignano Sabbiadoro rivolgono ...GUASTALLA. È stata prorogata la scadenza per presentare la domanda per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (bando affitto 2021). La nuova data di scaden ...