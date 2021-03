Il capolavoro di Renzi | si è messo all’angolo da solo tra Conte e Letta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Sono passate sì e no tre settimane dall’autocelebrazione con cui lo stratega di Rignano si pavoneggiava dalle pagine del NYT per il colpo di mano con cui aveva disarcionato, “insediato” Draghi e terremotato PD e M5S: “E’ stato tutto un gioco di tattiche parlamentari. E diciamo che lavorare per cinque anni nel palazzo dove lavorò Machiavelli ha aiutato un po’. Questa è stata la mia strategia. Ho fatto fatto tutto dacon il 3%. E’ stata l’operazione più complessa della mia carriera”. E’ probabile che in effetti un rozzo machiavellismo abbia ispirato le manovre dell’ex-rottamatore che agli intrighi in patria ha alternato “le consulenze” encomiastiche per il suo munifico Principe di Riyad così somigliante, almeno nella ferocia, al Valentino archetipo per Il Principe di Machiavelli.che il suodi ...