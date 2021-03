I vecchi sospetti Usa sull’azienda friulana accusata di violazione dell’embargo all’Iran

Leggi su formiche

(Di domenica 14 marzo 2021) Nei giorni scorsi la Guardia di finanza di Pordenone ha perquisito la Alpi Aviation srl, azienda di San Quirino, operante nel campo della componentistica per aerei, elicotteri e droni, fornitrice ufficiale delle Forze armate italiane e di Leonardo. L’azienda, che però dal 2018 risulta per il 75 percento di proprietà di un gruppo di Hong Kong che ha investito oltre 2 milioni di euro, è sospettata di aver violato l’embargo con l’Iran. Alpi Aviation aveva replicato con una nota in cui esclude “di aver venduto prodotti dual use in Iran” e promette di poter “dimostrare di essersi sempre attenuta alle disposizioni di legge nei suoi rapporti commerciali. Alpi Aviation è convinta che dalle indagini emergerà la correttezza dei suoi comportamenti, anche per quanto si ipotizza in merito all’utilizzo dell’aviosuperficie”, si legge nella nota. Il riferimento dell’ultimo ...