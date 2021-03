I Sensi Vietati racconta il suo nuovo “Cocktail”

Advertising

79_Alessio : RT @MercurioPsi: @carlabrandolini @e_cicchetti @fiaschetta69 @EnricoStefano @saveMetroC Su #MetroA i primi a non rispettare le regole sono… - borrillo62 : RT @MercurioPsi: @carlabrandolini @e_cicchetti @fiaschetta69 @EnricoStefano @saveMetroC Su #MetroA i primi a non rispettare le regole sono… - MercurioPsi : @carlabrandolini @e_cicchetti @fiaschetta69 @EnricoStefano @saveMetroC Su #MetroA i primi a non rispettare le regol… - wordsandmore1 : ? Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming Cocktail, nuovo brano de I Sensi Viet… - _DeviLia__ : Lo penso ogni volta che devo partire È sempre bello tornare Confuso, spaccato, fatto, sfatto È bello percorrere I s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sensi Vietati

Corriere Nazionale

...soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai... Sonotutti gli spostamenti anche all'interno del proprio comune, se non in caso di ......con senso unico alternato CODE A TRATTI SULLA CASSIA DA TOMPA DI NERONE ALL'OLGIATA NEI DUE... SONODUNQUE GLI SPOSTAMENTI IN ENTRATA E IN USCITA E ALL'INTERNO DEI COMUNI INTERESSATI; ...In arrivo tre settimane di restrizioni, con l'abolizione della zona gialla. I divieti diventano ancora più stringenti in occasione della Pasqua. Invariato il coprifuoco e nei giorni di zona rossa torn ...Gironi pedonali, diga chiusa, viale Geno a senso unico. Il Comune replica per questo weekend le disposizioni messe a punto per i due precedenti. L’obiettivo è sempre evitare assembramenti e ridurre il ...