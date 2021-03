I numeri dell’emergenza coronavirus | il punto della settimana

Leggi su newsmondo

(Di domenica 14 marzo 2021), l’andamento dell’epidemia dall’8 al 14 marzo.ancora in aumento. ROMA –, l’andamento dell’epidemia dall’8 al 14 marzo. Per la terzaconsecutiva tutti gli indici sono in salita in Italia. La terza ondata è ormai entrata nel vivo e nei prossimi giorni ci dovrebbe essere il tanto atteso picco per iniziare la discesa. I, come detto, sono in continua ascesa anche se continuano a muoversi in modo differenziato., l’andamento dell’epidemia dall’8 al 14 marzo Sono 155.934 i nuovi casi in Italia negli ultimi sette giorni su oltre 2 milioni di tamponi. Tasso di positività intorno al 6,8%. Se si considerano, invece, solo i molecolari è del 12,3% (in netta diminuzione rispetto allaprima). Dati che ...