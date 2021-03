I gol di Cristiano Ronaldo in Cagliari-Juventus, l’attaccante risponde alle critiche [VIDEO] (Di domenica 14 marzo 2021) Il gol di Cristiano Ronaldo ha sbloccato la partita del campionato di Serie A tra Cagliari e Juventus. Non sono stati giorni facili per il portoghese, reduce dall’eliminazione in Champions League contro il Porto, il calciatore è finito sul banco degli imputati a causa di due prestazioni deludenti. Al termine della stagione CR7 potrebbe lasciare la Juventus e l’Italia, l’obiettivo è quello di concludere al meglio la stagione. I bianconeri sono in campo contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo ha sbloccato il match con un colpo di testa dopo 10 minuti. Poi il raddoppio su calcio di rigore ed il tris di cattiveria. In basso il VIDEO. Cristiano Ronaldo scores!!pic.twitter.com/bEFcbewQWj — … (@YyoungDesi6) ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 marzo 2021) Il gol diha sbloccato la partita del campionato di Serie A tra. Non sono stati giorni facili per il portoghese, reduce dall’eliminazione in Champions League contro il Porto, il calciatore è finito sul banco degli imputati a causa di due prestazioni deludenti. Al termine della stagione CR7 potrebbe lasciare lae l’Italia, l’obiettivo è quello di concludere al meglio la stagione. I bianconeri sono in campo contro ilha sbloccato il match con un colpo di testa dopo 10 minuti. Poi il raddoppio su calcio di rigore ed il tris di cattiveria. In basso ilscores!!pic.twitter.com/bEFcbewQWj — … (@YyoungDesi6) ...

