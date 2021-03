Hyundai svela in anteprima alcune immagini teaser della nuova Kona N

(Di domenica 14 marzo 2021) LaN non è solo l’ultimo arrivoline-up N dima è anche il primo SUV a farne parte. La casa coereanainle prime foto senza “camouflage” diN. Si evidenzia subito un look sportivo, ulteriormente enfatizzato da un assetto ampio e basso. Per la prima volta, la divisioneN e loDesign Centerchanno lavorato insieme per sviluppare soluzioni stilistiche adatte a un SUV, creando un prodotto con una forte e muscolosa presenza su strada ma soprattutto che richiamasse al divertimento di guida. La vista frontale è dominata da grandi prese d’aria sportive e iconiche e con il logo N ben posizionato sulla calandra. Nella parte posteriore domina invece un grande spoiler a doppia ...

Di per sé molto interessante, il CIR lo diventa di più quando di ''. Crugnola c'è, con Ometto, era naturale ma non si sapeva come. Il Campione in carica è nel nuovo programma diItalia. ...Canoo, fondata nel 2017, ha fatto parlare di sé non solo per i due veicoli già realizzati, il Canoo e l'MPDV, ma soprattutto per con la collaborazione conche ha permesso la nascita di Ioniq ...Ulteriori informazioni su Nuova Kona N saranno rivelate in futuro Hyundai ha svelato le prime immagini teaser di Nuova Kona N senza 'camouflage'. Le immagini permettono un primo sguardo sul più recent ...Hyundai ha svelato le prime immagini teaser di nuova Kona N che permettono a fan e appassionati di mettere per la prima volta gli occhi ...