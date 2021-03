Hyundai riporta all’Olimpico le voci dei tifosi giallorossi

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 14 marzo 2021) Prima di Roma-Milan, trasmesso l’inno registrato dai sostenitori della Roma a bordo di una Tucson Hybrid. Ed è partita la raccolta sui social network di messaggi per la squadra, messaggi che saranno recapitati prossimamente ai giocatori in modalità ‘automobile’. Il ritorno sugli spalti sembra ancora lontano ma per un giorno isono tornati a far sentire la loro voce. A renderlo possibile è stata, Main Global Partner dell’AS Roma, che ha lanciato l’iniziativa “Out (But) Loud” per permettere ai supporter di esprimere il loro tifo alla squadra. E dopo la prima iniziativa, continua a mantenere aperto il legame frae calciatori con una raccolta sui social network di messaggi per la squadra, messaggi che saranno recapitati prossimamente ai giocatori in ...