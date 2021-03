Advertising

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Hyper Scape Stagione 3: svelata la mappa Neo Arcadia 2.0 #HyperScape #PC #PS4 #PS5 #Ubisoft #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSeri… - tuttoteKit : Hyper Scape Stagione 3: svelata la mappa Neo Arcadia 2.0 #HyperScape #PC #PS4 #PS5 #Ubisoft #XboxOne #XboxSeriesS… - CeotechI : RT @CeotechI: Ubisoft® ha annunciato che la Stagione 3 di Hyper Scape: Shadow Rising è disponibile su PC, PlayStation® 4, PlayStation®5, Xb… - 83napolano : RT @CeotechI: Ubisoft® ha annunciato che la Stagione 3 di Hyper Scape: Shadow Rising è disponibile su PC, PlayStation® 4, PlayStation®5, Xb… - CF22092013 : RT @CeotechI: Ubisoft® ha annunciato che la Stagione 3 di Hyper Scape: Shadow Rising è disponibile su PC, PlayStation® 4, PlayStation®5, Xb… -

Ultime Notizie dalla rete : Hyper Scape

BadTaste.it

Ubisoft ha annunciato che la Stagione 3 di, chiamata Shadow Rising , è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S . Nella Stagione 3,introduce contenuti esclusivi, una mappa aggiornata,...Ubisoft ha annunciato cheStagione 3 Shadow Rising ( qui la recensione del gioco) verrà lanciata l'11 marzo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox One e Xbox Series X/S . Nella Stagione 3,...Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sulla nuova mappa in arrivo in Hyper Scape con la Stagione 3, Shadow Rising, appena iniziata, chiamata Neo Arcadia 2.0 Ubisoft continua ...Hyper Scape è pronta a sbalordire i fan grazie alle novità della Stagione 3. Tra le più clamorose c'è la scoperta della mappa Neo Arcadia 2.0 ...