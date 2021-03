Honda lancia un filtro aria che abbassa il rischio contagio (Di domenica 14 marzo 2021) Grazie al design multistrato vengono filtrati, catturati ed eliminati germi, allergeni e virus. Il filtro è disponibile come ricambio originale in alternativa al filtro antipolline. E’ compatibile con tutti i nuovi modelli automobilistici della casa giapponese e può essere acquistato e montato direttamente presso la rete ufficiale delle Concessionarie. Un filtro dell’aria in grado di ridurre efficacemente il rischio di infezioni da virus come il Covid-19. Lo presenta Honda Motor Europe che porta sul mercato un nuovo e sofisticato filtro per abitacolo in grado di catturare un’ampia gamma di germi, allergeni e anche virus collegati a importanti complicazioni di salute, tra cui il rischio di infezione da coronavirus. Sviluppato in collaborazione con ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) Grazie al design multistrato vengono filtrati, catturati ed eliminati germi, allergeni e virus. Ilè disponibile come ricambio originale in alternativa alantipolline. E’ compatibile con tutti i nuovi modelli automobilistici della casa giapponese e può essere acquistato e montato direttamente presso la rete ufficiale delle Concessionarie. Undell’in grado di ridurre efficacemente ildi infezioni da virus come il Covid-19. Lo presentaMotor Europe che porta sul mercato un nuovo e sofisticatoper abitacolo in grado di catturare un’ampia gamma di germi, allergeni e anche virus collegati a importanti complicazioni di salute, tra cui ildi infezione da coronavirus. Sviluppato in collaborazione con ...

