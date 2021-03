Hockey pista, Serie A1 2021: (Di domenica 14 marzo 2021) E’ andato alla Bidielle Correggio il posticipo della ventiduesima giornata della Serie A1 di Hockey su pista 2021, che ha visto i padroni di casa sconfiggere tra le mura amiche la Edilfox Grosseto, al termine di una partita molto nervosa, e risolta solamente nel secondo tempo. Primo tempo infatti avaro di emozioni, con Correggio che al quarto d’ora ha avuto l’occasione di passare in vantaggio, con il rigore di Jeronimo Garcia, che si è però fatto ipnotizzare dal portiere avversario. In avvio di ripresa il micidiale uno-due dei padroni di casa, che sono andati a segno con Mirko Bertolucci ed Enrico Zucchiatti, con Grosseto che ha subito risposto con Pablo Saavedra, ristabilendo la parità poco meno di tredici minuti dalla fine, per merito di Andrea Fantozzi. Zucchiatti ha allora riportato avanti i suoi, con Bertolucci ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) E’ andato alla Bidielle Correggio il posticipo della ventiduesima giornata dellaA1 disu, che ha visto i padroni di casa sconfiggere tra le mura amiche la Edilfox Grosseto, al termine di una partita molto nervosa, e risolta solamente nel secondo tempo. Primo tempo infatti avaro di emozioni, con Correggio che al quarto d’ora ha avuto l’occasione di passare in vantaggio, con il rigore di Jeronimo Garcia, che si è però fatto ipnotizzare dal portiere avversario. In avvio di ripresa il micidiale uno-due dei padroni di casa, che sono andati a segno con Mirko Bertolucci ed Enrico Zucchiatti, con Grosseto che ha subito risposto con Pablo Saavedra, ristabilendo la parità poco meno di tredici minuti dalla fine, per merito di Andrea Fantozzi. Zucchiatti ha allora riportato avanti i suoi, con Bertolucci ...

Advertising

zazoomblog : Hockey pista Serie A1: Follonica espugna Bassano Valdagno a valanga Scandiano - #Hockey #pista #Serie #Follonica - zazoomblog : Hockey pista Serie A1: Follonica espugna Bassano Valdagno a valanga Scandiano - #Hockey #pista #Serie #Follonica - SassiLive : HOCKEY SU PISTA, SERIE A2, 20^ GIORNATA, ROLLER MATERA TRAVOLTO A FORTE DEI MARMI: 13-4 - RSIsport : ????? Flynn non scenderà in pista a Rapperswil questa sera. Il centro americano ha subìto una distorsione alle cervic… - RSIsport : ???? Chiesa e Pelletier contenti per il successo nell'ultimo derby della Valascia: i due hanno ricordato anche alcun… -