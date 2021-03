Hockey ghiaccio | ICE League 2021 | Bolzano reagisce e schianta Bratislava a domicilio | serie sull’1-1

(Di domenica 14 marzo 2021) Dallo spavento all’1-1 nella. L’HCB Alto Adige Alperia, dopo l’inatteso ko di venerdì in casa in gara-1, si rifà con gli interessi nel secondo atto del quarto di finale della ICE2020-contro iCapitals, passando d’autorità alla Ondrej Nepela Arena della capitale slovacca con il rotondo punteggio di 7-2. A questo punto lasi porta-1. Prossimo capitolo martedì 16 marzo alle ore 20.15 al PalaOnda di. Ricordiamo che si gioca al meglio delle sette sfide. Il primo tempo si apre sul filo dell’equilibrio con le due squadre che non riescono a sbloccare il punteggio. Ce la fanno gli slovacchi con Fortier in powerplay dopo 18:44 einizia a vedere gli “spettri”. Per fortuna della ...

