"Ho appena finito una telefonata con lei": il dramma della madre di Fabrizio Corona, come è ridotta (Di domenica 14 marzo 2021) Ho appena finito una lunga telefonata con Gabriella Corona, la madre di Fabrizio Corona. La conosco da una vita, conoscevo suo marito, il giornalista scomparso Vittorio Corona, famoso direttore. «Quello che ci siamo detto rimane tra noi», si raccomanda Gabriella con la voce distrutta, una mamma affranta, preoccupata per il figlio («Me lo distruggono»), per il nipote Carlos («Ha 18 anni, l'ho cresciuto io»), inorridita per chi si compiace di quello che sta succedendo. come si sa, Corona è tornato in carcere, gli è stata tolta la detenzione domiciliare e lui ha dato in escandescenze, s' è tagliato come i flagellanti medievali. Pieno di sangue, ha persino postato le sue foto grondanti, poi ha rotto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Houna lungacon Gabriella, ladi. La conosco da una vita, conoscevo suo marito, il giornalista scomparso Vittorio, famoso direttore. «Quello che ci siamo detto rimane tra noi», si raccomanda Gabriella con la voce distrutta, una mamma affranta, preoccupata per il figlio («Me lo distruggono»), per il nipote Carlos («Ha 18 anni, l'ho cresciuto io»), inorridita per chi si compiace di quello che sta succedendo.si sa,è tornato in carcere, gli è stata tolta la detenzione domiciliare e lui ha dato in escandescenze, s' è tagliatoi flagellanti medievali. Pieno di sangue, ha persino postato le sue foto grondanti, poi ha rotto ...

Advertising

tulipaola : Ho appena finito di vedere #Soul ?? Mi ha toccata veramente nel profondo, non riesco a smettere di piangere. - Ferovikev : @sejcapsq sappi che mi candido per riempirti di tutto il miglior darvey material presente su questa app non appena avrai finito - ARIxNUTS : @awskairipa amo in realtà ho appena finito di fare colazione HANAHAHAH - allen4fight : Ho appena finito di vedere la puntata con i sub e posso dire di aver versato tante di quelle lacrime dalle risate e… - EEvienia : RT @EmidioLiutaio: Le prime note del #violoncello appena finito,oggi si raccoglie ed è proprio vero che la pazienza è amara ma il suo frutt… -