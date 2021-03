Hernani | “Crediamo nella salvezza Oggi eravamo convinti di vincere”

Advertising

Lory_Twins : RT @1913parmacalcio: #Hernani dopo #ParmaRoma 2-0: 'Questa vittoria è la fotografia del nostro lavoro. Crediamo nella salvezza' ??????? Leggi… - De_Sand88 : RT @1913parmacalcio: #Hernani dopo #ParmaRoma 2-0: 'Questa vittoria è la fotografia del nostro lavoro. Crediamo nella salvezza' ??????? Leggi… - 1913parmacalcio : #Hernani dopo #ParmaRoma 2-0: 'Questa vittoria è la fotografia del nostro lavoro. Crediamo nella salvezza' ??????? Leg… - infoitsport : Parma, Hernani: 'Bello tornare alla vittoria, è frutto del lavoro svolto. Crediamo nella salvezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Hernani Crediamo

nella salvezza. Tutti i i giorni in allenamento diamo tutto' Ecco le formazioni in campo PARMA (4 - 3 - 3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Pezzella;, Brugman, Kurtic; Karamoh, ...... Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo;, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. ... Sorpresa: La concorrenza potrebbe stimolarlo!nei primi bonus di Cornelius. Lazio - ...Parma, Tarozzi: 'Grazie ai tifosi che oggi ci hanno caricato con un video pre-match'. vedi letture. Andrea Tarozzi, secondo di D'Aversa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta co ...Parma-Roma, le pagelle di CalcioWeb. La squadra di D'Aversa crede ancora all'obiettivo salvezza, tutti i voti del match di campionato ...