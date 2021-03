“Hai proprio un caratteraccio!”. C’è posta per te, la storia di Antonio e Giovanni: Maria costretta a riprendere il ragazzo (Di domenica 14 marzo 2021) Un’altra bella puntata di C’è posta Per Te che come ogni volta riserva al suo pubblico tantissime emozioni. E così è stato anche per l’ultima puntata di questa bellissima edizione. Maria De Filippi ha provato a riavvicinare due giovani ragazzi, Antonio e Giovanni, alla madre, che ha fatto recapitare ai suoi figli maggiori la busta di C’è posta Per Te ed ha provato in ogni modo a recuperare il rapporto con questi ultimi. Il rapporto con i figli si è esaurito dopo una fuga in cerca del vero amore, trovato su Facebook dopo una vita di stenti all’interno della sua relazione col marito. I due ragazzi pugliesi sono sin da subito risultati molto restii alla vista della madre dopo ben cinque anni di distanza, motivo per cui Maria De Filippi, dopo una serie di tentativi di spingerli nuovamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Un’altra bella puntata di C’èPer Te che come ogni volta riserva al suo pubblico tantissime emozioni. E così è stato anche per l’ultima puntata di questa bellissima edizione.De Filippi ha provato a riavvicinare due giovani ragazzi,, alla madre, che ha fatto recapitare ai suoi figli maggiori la busta di C’èPer Te ed ha provato in ogni modo a recuperare il rapporto con questi ultimi. Il rapporto con i figli si è esaurito dopo una fuga in cerca del vero amore, trovato su Facebook dopo una vita di stenti all’interno della sua relazione col marito. I due ragazzi pugliesi sono sin da subito risultati molto restii alla vista della madre dopo ben cinque anni di distanza, motivo per cuiDe Filippi, dopo una serie di tentativi di spingerli nuovamente ...

Advertising

ilariacapua : Mamma: lunedì devo andare assolutamente in banca. Io: è proprio essenziale che tu vada? Mamma: non proprio ma è tan… - telepvathy : il fatto è che lei non ha detto nulla di sbagliato tu invece hai proprio dimostrato in 4k di essere maleducata e xe… - GruppoPiva : @LadyStefy_ @G_r_e_i_s_ Hai proprio ragione porcaccia la miseria di quella schifosissima, ecc..ecc.. - cla__74 : @MadameA02 Brava, hai proprio buon gusto! - bollicine_20 : @needsangiox c’è già hai tacchi alti poi ti metti pure i jeans, vuoi proprio farla da schifo la coreo -