Guendalina Tavassi racconta perché si è separata dal marito: “Non dormivo più con lui per un episodio” (Di domenica 14 marzo 2021) Guendalina Tavassi qualche giorno fa ha annunciato di essersi separata dal marito. Umberto D’Aponte in una serie di storie ha rivelato di amare ancora sua moglie ed ha aggiunto che le chiederà scusa e cercherà di farsi perdonare. I fan della coppia hanno sperato così in un ritorno, che però non c’è stato, oggi l’ex gieffina ha chiarito che la sua decisione è definitiva. Guenda ha detto che non dormiva da tempo con il compagno, per un episodio in particolare che non è riuscita a perdonare. “A chi continua a scrivere cavolate, voglio chiarire ulteriormente alcuni concetti. Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme, si faceva quello che fanno tutte le coppie (non devo entrare nei dettagli vero?), si alimentava il rapporto ... Leggi su biccy (Di domenica 14 marzo 2021)qualche giorno fa ha annunciato di essersidal. Umberto D’Aponte in una serie di storie ha rivelato di amare ancora sua moglie ed ha aggiunto che le chiederà scusa e cercherà di farsi perdonare. I fan della coppia hanno sperato così in un ritorno, che però non c’è stato, oggi l’ex gieffina ha chiarito che la sua decisione è definitiva. Guenda ha detto che non dormiva da tempo con il compagno, per unin particolare che non è riuscita a perdonare. “A chi continua a scrivere cavolate, voglio chiarire ulteriormente alcuni concetti. Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme, si faceva quello che fanno tutte le coppie (non devo entrare nei dettagli vero?), si alimentava il rapporto ...

Advertising

tweetnewsit : In una serie di instagram storie, Guendalina Tavassi ha spiegato che tra lei e Umberto D'Aponte non c'è spazio per… - ElisaDiGiacomo : Guendalina Tavassi sull'addio al marito: 'Ho bisogno di pensare alla mia serenità' - M_atil_de03 : RT @riccardochic: ci pensate che ora concorrenti come guendalina tavassi e floriana messina verrebbero squalificati? - zazoomblog : Guendalina Tavassi e il marito si separano un mese dopo le frasi d’amore per San Valentino il motivo resta un miste… - austerix22 : @ninetiesbish Guendalina Tavassi sarebbe durata il tempo di un tour in tutta la casa e forse manco quello ahahahhah -